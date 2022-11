fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Gerard Pique

Robert Lewandowski jest kandydatem do zostania jednym z czterech kapitanów FC Barcelony. To następstwo pożegnania Gerarda Pique, który zdecydował się na zakończenie kariery – informuje dziennikarz Ivan San Antonio.

Kapitanami FC Barcelony są Gerard Pique, Jordi Alba, Sergio Busquets oraz Sergi Roberto

Wobec odejścia Pique na tym stanowisku pojawił się wakat

Kandydatami do zastąpienia defensora są Robert Lewandowski oraz Marc-Andre Ter Stegen

Lewandowski może zaliczyć szybki awans

Robert Lewandowski przebojem wdarł się do pierwszej jedenastki FC Barcelony, notując 18 trafień w 18 występach. Imponuje nie tylko w czasie meczów, bowiem koledzy z drużyny rozpływają się nad jego profesjonalizmem oraz ciężką pracą na treningach. Okazuje się, że Polak może zaliczyć szybki awans w hierarchii zespołu.

Wszystko za sprawą decyzji Gerarda Pique o zakończeniu piłkarskiej kariery. Odejdzie on z klubu wraz z końcem rundy jesiennej, co automatycznie oznacza wakat wśród kapitanów zespołu. Dotychczas kapitanami “Dumy Katalonii” byli Pique, Jordi Alba, Sergio Busquets oraz Sergi Roberto.

Środkowy obrońca żegna się z klubem, a głównym kandydatem do zastąpienia go w tej roli jest właśnie Lewandowski. “AS” wymienia także Marca-Andre Ter Stegena. To właśnie między nimi powinna się ta kwestia rozstrzygnąć. Ostateczna decyzja będzie należała do zespołu, który wybierze nowego kapitana drogą głosowania.

Niewykluczone, że w najbliższej przyszłość z FC Barceloną pożegnają się także Busquets i Alba, co oznacza stworzenie zupełnie nowej grupy kapitanów. Wszystko wskazuje na to, że znajdzie się w niej miejsce dla reprezentanta Polski.

