Lewandowski doceniony. “Najlepszy napastnik świata” Źródło: TV3 Michał Stompór Robert Lewandowski nie zagrał w meczu Mallorca - Barcelona, ale i tak został doceniony. Napastnik został wyróżniony przez jednego z piłkarzy Blaugrany.

Sipa US / Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Pau Victor i Robert Lewandowski