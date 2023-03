Prezes FC Barcelony przyleci do Warszawy na premierę filmu o graczu swojego klubu. Dokument pt. „Nieznany” opowiada historię Roberta Lewandowskiego w drodze na szczyt.

PressFocus Na zdjęciu: Joan Laporta

Joan Laporta, prezes FC Barcelony przyleci jutro do Polski

Weźmie udział w premierze filmu dokumentalnego pt. „Nieznany” o Robercie Lewandowskim

Wydarzenie odbędzie się w Pałacu Kultury i Nauki, a film będzie można oglądać od 31 marca

Laporta na żywo obejrzy premierę dokumentu „Nieznany”

Prezes FC Barcelony ma jutro przylecieć do Polski. A to z powodu światowej premiery filmu o kapitanie reprezentacji Polski i zawodniku Barcelony – Robercie Lewandowskim. Dokument, który opowiada o drodze Lewandowskiego do sukcesu i życiu na szczycie będzie można oglądać od 31 marca, ale trzy dni wcześniej odbędzie się jego premiera w PKIN w Warszawie.

Oprócz najważniejszego człowieka w Barcelonie, w Polsce ma zjawić się również dyrektor sportowy i najbliższy współpracownik Joana Laporty, Mateu Alemany. Obaj wspólnie obejrzą film dokumentalny o swoim najlepszym zawodniku, w którym zawarte mają być również kulisy transferu „RL9” do klubu z Spotify Camp Nou.

🚨Joan Laporta przylatuje do Polski! Według moich informacji prezydent FC Barcelony pojawi się na premierze filmu o Robercie Lewandowskim:https://t.co/8cN9jRYPLx — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) March 27, 2023

Premiera dokumentu odbędzie się dzień po meczu reprezentacji Polski z Albanią. Jednocześnie w czasie trwania słabej formy Roberta Lewandowskiego i posuchy strzeleckiej. Film będzie można obejrzeć na platformie Amazon Prime Video.

Czytaj więcej: Barcelona ma swoje priorytety przed rozpoczęciem się okna transferowego