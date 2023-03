fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real Madryt po rozegraniu 25. meczów ligowych ma na swoim koncie 56 punktów

Stołeczna ekipa powiększyła przewagę nad trzecim Atletico Madryt

Trafienia dla Los Blancos zanotowali: Vinicius Junior, Eder Militao i Marco ASensio

Real wrócił na zwycięski tory

Real Madryt podchodził do sobotniej batalii zamiarem powrotu na zwycięskie tory po trzech meczach bez zwycięstwa licząc wszystkie rozgrywki. Espanyol nie zamierzał jednak ułatwiać zadania Królewskim.

Wynik meczu został otwarty szybko, bo już w ósmej minucie. Niespodziewanie na prowadzenie ekipę z Barcelony wyprowadził Joselu, który wykorzystał podanie od Rubena Sancheza. Zapachniało zatem niespodzianką na Estadio Santiago Bernabeu.

Blisko 60 tysięcy widzów miało natomiast powody do zadowolenia po bramce dla gospodarzy w 22. minucie. W roli głównej wystąpił Vinicius Junior. Brazylijczyk dał sygnał do odrabiania strat, popisując się celnym strzałem po indywidualnej akcji. Tymczasem w 39. minucie na prowadzenie Real wyprowadził Eder Militao, oddając strzał głową. Do przerwy madrycki team prowadził 2:1.

Po zmianie stron madrycki team skupił się na kontrolowaniu boiskowych wydarzeń. W każdym razie w doliczonym czasie spotkania jego wynik ustalił Marco Asensio i 17. zwycięstwo Realu w tej kampanii stało się faktem.

W środku tygodnia drużyna z Madrytu rozegra natomiast rewanżowe starcie w Lidze Mistrzów z Liverpoolem. Kilka dni później rozegrany zostanie z kolei hit La Liga przeciwko FC Barcelonie. Espanyol czeka natomiast potyczka przeciwko Celcie Vigo.