Ronald Koeman udzielił wywiadu, w którym wypowiadał się na temat Barcelony. Holender dał ciekawy wgląd w relacje Leo Messiego z Pedrim i innymi członkami drużyny.

Ronald Koeman udzielił wywiadu, w którym wypowiedział się na temat Barcelony

Docenia obecną formę drużyny, ale zaznacza, że sam musiał radzić sobie w trudniejszych okolicznościach

Wyznał też, że Leo Messi od razu poznał się na talencie Pedriego

“Dest nie jest gorszy od Sergiego Roberto”

Etap Ronalda Koemana w roli trenera FC Barcelony jest jednym z tych, o którym kibice chcieliby jak najszybciej zapomnieć. I to pomimo tego, że Holender poprowadził drużynę do triumfu w Pucharze Króla podczas przejściowego sezonu. Ostatecznie szkoleniowiec został zwolniony i nie krył żalu z tego powodu. Ostatnio wypowiedział się jednak na temat zespołu prowadzonego przez Xaviego Hernandeza.

– Barca radzi sobie bardzo dobrze. Oglądałem ostatni mecz z Realem Madryt i grali świetny futbol. Byli bardzo dobrzy, ale jest łatwiej, gdy masz 10 czy 12 nowych piłkarzy. Wiele zależy od jakości składu, a za mojej kadencji było inaczej – powiedział selekcjoner reprezentacji Holandii.

Szkoleniowiec nie omieszkał przypomnieć, że to on rozpoznał talent w Pedrim. Wyjawił też ciekawą informację na temat relacji młodego pomocnika z Leo Messim.

– Messi od razu zauważył zalety Pedriego i chętnie grał z nim podczas spotkań, w przeciwieństwie do innych graczy. Kiedy przyszedł Pedri, wiedziałem, że będzie bardzo dobry. Messi również to widział. Wolał podać do niego, niż do innych kolegów, bo chciał utrzymać się przy piłce – wyznał Koeman. 59-latek wydał też kontrowersyjną opinię na temat Sergino Desta i Sergiego Roberta. Amerykanin został wypożyczony do Milanu i niedawno Stefano Pioli wykreślił go z listy zawodników powołanych do wiosenne mecze Ligi Mistrzów. – Dest nie jest gorszy od Roberto. Nie wiem, czemu odszedł do Włoch – powiedział Holender, choć wspomniany przez niego defensor nigdy nie pokazywał jakości niezbędnej do gry na najwyższym poziomie.

Koeman prowadził Barcelonę od sierpnia 2020 roku do października 2021 roku. Łącznie był u jej sterów podczas 67 meczów, uzbierawszy 1,96 punktu na spotkanie.

