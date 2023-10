Pedri leczy kontuzję od końcówki sierpnia. Jego rehabilitacja ma zakończyć się w okolicach październikowego meczu z Realem Madryt. FC Barcelona chce, aby to on sam podjął decyzję na temat gry w El Clasico.

fot. Imago/Gongora/NurPhoto Na zdjęciu: Pedri

FC Barcelona przygotowuje się do październikowego El Clasico

Pod znakiem zapytania stoi występ Pedriego, który pauzuje od końcówki sierpnia

Decyzja o grze przeciwko Realowi Madryt będzie należeć do samego zawodnika

Pedri nie zagra z Królewskimi?

Pod koniec października na Camp Nou FC Barcelona podejmie Real Madryt. To prestiżowe spotkanie może odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących walki o mistrzowski tytuł. Póki co obie drużyny punktują bardzo dobrze, choć nieco lepiej radzą sobie Królewscy, którzy liderują w ligowego tabeli. Jeśli uda im się pokonać odwiecznego rywala na obcym terenie, złapią komfortową przewagę i śmiało będą mogli myśleć o zdobyciu trofeum.

Duma Katalonii ma nadzieję, że w tym meczu wystąpi Pedri, który od sierpnia pauzuje z powodu problemów zdrowotnych. Kontuzji nabawił się w dniu ligowego starcia z Cadizem. Rehabilitacja przebiega odpowiednio, dlatego zgodnie z prognozami powinna skończyć się właśnie w okolicach nadchodzącego El Clasico.

Xavi Hernandez nie chce jednak doprowadzić do sytuacji, w której Hiszpan wróci zbyt wcześnie, co przełoży się na kolejne urazy. Jego obecność na boisku jest dla FC Barcelony na tyle ważna, że lepiej poczekać tydzień dłużej, niż ponownie stracić 20-latka na kilka miesięcy. Decyzja o grze będzie należeć zatem do samego zawodnika. Jeśli będzie czuł się na siłach, tego dnia pojawi się na murawie Camp Nou.

Do El Clasico Blaugrana może przystąpić poważnie osłabiona. Pod znakiem zapytania stoją również występy Roberta Lewandowskiego i Frenkiego de Jonga.

