Joselu dołączył do Realu Madryt w letnim oknie transferowym. Po sezonie Królewscy będą musieli zdecydować, czy chcą wykupić napastnika. Piłkarz ma jasny cel.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Joselu

Joselu chce zostać w Realu Madryt

Joselu został wypożyczony latem z Espanyolu do Realu Madryt. Hiszpan został następcą Karima Benzemy i obecnie jest jedyną nominalną dziewiątką w kadrze Królewskich. Jak sam przyznaje, jego celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której Królewscy zdecydują się go wykupić.

– Mam nadzieję zostać w Realu Madryt i jestem gotowy o to walczyć. To mój główny cel. Całkiem dobrze zareagowałem, strzelając gole i dając drużynie punkty. Ancelotti zawsze był wobec mnie bardzo bezpośredni i szczery – skomentował Hiszpan.

– Moim marzeniem zawsze była gra w Realu Madryt, niezależnie od tego, jaki numer noszę. Bycie zawodnikiem Realu Madryt jest najważniejsze. W przyszłym sezonie wziąłbym numer 25, jeśli oznaczałoby to, że nadal tu będę – przyznał.

