Imago / Sergio Ruiz Na zdjęciu: Ilkay Gundogan

Illkay Gundogan doznał niefortunnego urazu głowy podczas treningu na siłowni

Niemiec podczas ćwiczeń z ciężarkami rozciął sobie głowę

Pomocnik ma być mimo wszystko dostępny w najbliższym meczu z Las Palmas

Ilkay Gundogan z urazem głowy

FC Barcelona odbyła dzisiaj sesję treningową, podczas której pracowali na siłowni. Jak przekazał profil “BarcaInfo” na portalu X do niefortunnego zdarzenia doszło, gdy Ilkay Gundogan ćwiczył z ciężarkami. Niemiec, gdy wykonywał ćwiczenie, uderzył się głowę, przez co doszło do rozcięcia. Pomocnik od razu udał się do szpitala, gdzie założono mu kilka szwów.

Na całe szczęście uraz nie okazał się bardzo poważny, a 33-latek będzie do dyspozycji Xavi’ego w trakcie następnego meczu przeciwko Las Palmas. Jak dotąd środkowy pomocnik wystąpił w 24 meczach, w których zdobył 2 bramki i zaliczył 6 asyst. Do Barcelony trafił przed sezonem na zasadzie wolnego transferu z Manchesteru City.

“Duma Katalonii” jest ostatnio w gorszej formie. Z pięciu ostatnich spotkań w lidze wygrali tylko 2 mecze. Na ten moment zajmują 4. miejsce w tabeli ligowej z dorobkiem 38 punktów. Do prowadzącego Realu Madryt tracą 7 oczek.