Florentino Perez wniebowzięty. Podsumował ostatnie lata Realu Madryt

Real Madryt ma za sobą bardzo udane lata

Sukcesy Królewskich podsumował Florentino Perez

Prezes Los Blancos nie krył zadowolenia

Real Madryt zdobył 50 trofeów w 13 lat. 25 w piłce nożnej i 25 w koszykówce

Real Madryt w ostatnich latach odnosił spektakularne sukcesy w Europie. Wszystko za sprawą odpowiedniego zarządzania, które opiera się na uniwersalnych wartościach. Wspomniał o nich Florentino Perez.

– Jesteśmy obecnie świadkami jednego z najbardziej udanych cyklów sportowych w naszej historii, zarówno w piłce nożnej, jak i koszykówce – powiedział prezes Realu Madryt.

– W ciągu ostatnich 13 lat, w trakcie pandemii, Real Madryt zdobył 50 trofeów: 25 w piłce nożnej i 25 w koszykówce. Należą do nich 5 Pucharów Europy w piłce nożnej i 3 Puchary Europy w koszykówce. Dlatego jesteśmy niezmiernie dumni z tego, co osiągnęliśmy dzięki talentowi zawodników i trenerów, którzy są obecnie legendami Realu Madryt i światowego sportu. Nasze zespoły są prawdziwymi przykładami tego, co reprezentują nasze wartości: ciężka praca, poświęcenie, samodoskonalenie, koleżeństwo, szacunek, fair play, pokora i solidarność – spuentował.