W sobotni wieczór FC Barcelona rozegra drugie spotkanie w nowym sezonie La Liga, w jej rywalem będzie Athletic Bilbao. Choć na murawie nie zobaczymy Philippe’a Coutinho, Brazylijczyk ma otrzymać kolejną szansę w katalońskim zespole, po tym jak pożegnał się z nim Lionel Messi.

Philippe Coutinho nie zagra przeciwko Athletic Bilbao, ale ma otrzymać kolejną szansę od trenera Barcelony Ronalda Koemana

Holenderski szkoleniowiec widzi w Brazylijczyku ważny element swojej drużyny w sezonie 2021/22

Koeman jest także rozczarowany postawą utalentowanego Ilaixa Moriby, który nie chce przedłużyć kontraktu z klubem

Kolejna szansa dla Coutinho

29-letni Coutinho, który z powodu kontuzji nie rozegrał ani jednego spotkania od grudnia ubiegłego roku, od dłuższego czasu jest łączony z opuszczeniem Camp Nou. Wszystko jednak wskazuje na to, że podczas letniego okna transferowego do tego nie dojdzie. Szkoleniowiec Barcelony Ronald Koeman zamierza dać Brazylijczykowi kolejną szansę.

Pomocnik nie wystąpi jeszcze w sobotnim meczu z Athletic Bilbao, ale być może będzie gotowy na kolejny mecz z Getafe. – Philippe potrzebuje jeszcze tygodnia treningów, zanim znajdzie się w składzie. Dla mnie to świetny zawodnik i może być ważny dla Barcelony. Absolutnie liczę na niego w tym sezonie – powiedział Koeman podczas piątkowej konferencji prasowej.

29-letni Brazylijczyk do Barcelony trafił w styczniu 2018 roku za 135 milionów euro z Liverpoolu. Od tamtej pory rozegrał w barwach katalońskiego zespołu tylko 90 spotkań, zdobywając 23 bramki i dokładają do tego 14 asyst. Należy jednak pamiętać, że sezon 2019/20 spędził na wypożyczeniu w Bayernie Monachium.

Koeman rozczarowany Moribą

Nie tylko przyszłość Coutinho, ale również Ilaixa Moriby była tematem piątkowej konferencji prasowej trenera Barcelony. Utalentowany zawodnik nie jest zainteresowany przedłużeniem wygasającego w 2022 roku kontraktu z klubem i został przesunięty do drugiej drużyny. Po piłkarza chętnie sięgnęłyby natomiast władze RB Lipsk i Manchesteru City.

– Myślę, że jego sytuacja jest okropna. Jest młodym zawodnikiem, ma 18 lat. Miał okazję grać w pierwszej drużynie. Jest przyszłością tego klubu, ale jest w sytuacji, w której nie gra i nie ma go z nami. Wiem, co klub chce mu zaoferować. Moja rada dla niego jest taka, że pieniądze nie są najważniejszą rzeczą. Chodzi o to, by grać w meczach. Jednak zawodnik i jego agenci zdecydowali inaczej. Jestem rozczarowany – dodał Koeman.

