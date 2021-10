Ousmane Dembele wznowił już treningi po kontuzji. Reprezentanta Francji zabraknie jednak w starciu FC Barcelony z Rayo Vallecano w ramach ligi hiszpańskiej, które odbędzie się w środę o 19:00.

Ousmane Dembele wrócił już do treningów w FC Barcelonie

Francuski zawodnik jest coraz bliżej powrotu do gry po kontuzji, której nabawił się w trakcie Euro 2020

W starciu z Rayo Vallecano francuski piłkarz nie będzie mógł jednak jeszcze zagrać

Dembele musi jeszcze trochę poczekać na powrót do gry

Ousmane Dembele jest wyłączony z gry od meczu z Węgrami w trakcie Euro 2020. Zawodnik doznał kontuzji w starciu z Madziarami i od tamtej pory nie miał okazji wystąpić w żadnym spotkaniu.

Po pięciu miesiącach bez gry piłkarz powoli zbliża się do powrotu na boisku, ale w środowy wieczór jeszcze nie będzie to możliwe. Chociaż zawodnik bierze już udział w normalnych jednostkach treningowych pod okiem trenera Ronalda Koemana.

Dembele wciąż nie może być pewny swojej przyszłości w ekipie z Camp Nou. Francuz ma umowę ważną z Barceloną do końca czerwca 2022 roku. Prezydent klubu Joan Laporta przekonywał w jednym z wywiadów, że zawodnik może być wciąż ważną postacią dla zespołu, jeśli tylko będą omijać go kontuzje. Wygląda na to, że będzie miał miesiąc na podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie swojej przyszłości.

Dembele jak dotąd w koszulce Blaugrany wystąpił łącznie w 118 spotkaniach, notując w nich 30 trafień i 21 asyst. Francuski piłkarz do hiszpańskiej drużyny trafił z Borussii Dortmund w 2017 roku za 135 milionów euro.

