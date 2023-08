IMAGO / Colas Buera Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Ousmane Dembele postanowił opuścić FC Barcelonę i dołączyć do Paris Saint-Germain

Przed odejściem chciał pożegnać się z drużyną na oficjalnej kolacji

Okazuje się, że przyszedł na nią tylko Franck Kessie

Piłkarze FC Barcelony nie pojawili się na pożegnalnej kolacji Dembele

Ousmane Dembele wkrótce zostanie ogłoszony nowym piłkarzem Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji zdążyli aktywować specjalną klauzulę, która wygasała z końcem lipca i zapłacą za skrzydłowego zaledwie 50 milionów euro.

Francuz postanowił opuścić FC Barcelonę pomimo tego, że do pozostania namawiał go m.in. Xavi Hernandez. Jak się okazuje, transfer Dembele dotknął całe środowisko Dumy Katalonii, co potwierdziła frekwencja na pożegnalnej kolacji. Według katalońskiego Sportu pojawił się na niej tylko Franck Kessie, który także szykuje się do odejścia.

– Szefie, gdyby to było dla ciebie lub fanów, zostałbym, ale to nie jest problem – powiedział Dembele cytowany przez kataloński Sport.