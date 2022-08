Na zdjęciu: Robert Lewandowski w Barcelonie

Robert Lewandowski oficjalnie zadebiutował w FC Barcelona. Jak to wyglądało od środka? Czy można się zakochać w mieście, w którym mieszka? Jak kosmiczna liczba koszulek z jego nazwiskiem podobno sprzedaje się dziennie? Goal.pl wybrał się do Barcelony, by pogadać z ludźmi i to wszystko sprawdzić.

Przez kilka ostatnich dni Przemek Langier stał się naszym korespondentem z Barcelony

Z jego wyjazdu urodził się mini-reportaż o tym, jak ikoniczną postacią dla tamtejszych kibiców jest Robert Lewandowski

Mimo swojej pozycji, Polak nie pomógł nowemu klubowi wygrać. Jego oficjalny debiut skończył się remisem 0:0 z Rayo Vallecano

Kim dla kibiców Barcelony jest Robert Lewandowski?