De Jong wciąż ma problemy. Data powrotu gwiazdy Barcelony niepewna

Frenkie de Jong stał się prawdziwym wyzwaniem dla sztabu medycznego FC Barcelony ze względu na przewlekłą kontuzję. Duma Katalonii nie może być pewna daty powrotu swojego gwiazdora do gry, donosi "AS".

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

De Jonga wciąż zmaga się kontuzją kostki, mimo powrotu do treningu

Frenkie de Jong doznał kontuzji kostki w kwietniu, w trakcie meczu z Realem Madryt na Santiago Bernabeu. Początkowo przewidywano, że jego absencja potrwa sześć do ośmiu tygodni, co mogło pozwolić mu na powrót do gry na Mistrzostwa Europy. Jednak do czasu rozpoczęcia turnieju stało się jasne, że Holender nie jest gotowy, przez co Ronald Koeman wykluczył go z kadry.

Dziś, 25 tygodni po feralnej kontuzji, FC Barcelona nadal nie ma jasności, kiedy De Jong będzie w stanie wrócić na boisko. Choć zawodnik wznowił treningi z drużyną w ubiegłym tygodniu, jego powrót do pełnej formy nadal stoi pod znakiem zapytania. Holender nie zdołał jeszcze przeprowadzić pełnej sesji treningowej z zespołem, a jego kostka nadal sprawia mu problemy.

De Jong odczuwa zmienne dolegliwości, co niepokoi lekarzy Barcelony, którzy są zaskoczeni nieprzewidywalnym przebiegiem jego rekonwalescencji. Zawodnik odmówił operacji, wybierając konserwatywną ścieżkę leczenia, ale jak na razie nie przynosi ona oczekiwanych rezultatów.

Zarówno klub, jak i sztab medyczny, są coraz bardziej zaniepokojeni sytuacją. Barcelona liczyła na to, że De Jong wróci do składu na mecz z Getafe w najbliższą środę, jednak wszystko zależy od tego, jak będzie czuł się zawodnik. Na ten moment nie ma jeszcze jednoznacznej daty jego powrotu do gry. Choć media przewidują, że może to być połowa października, obecnie prognozy są bardzo niepewne.

