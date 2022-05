PressFocus Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Tablica upamiętniający występy Thibauta Courtoisa w Atletico Madryt została usunięta z Wanda Metropolitano zaledwie trzy dni po triumfie Realu Madryt w Lidze Mistrzów. Kibicom rojiblancos nie spodobały się słowa wypowiedziane przez belgijskiego bramkarza przy okazji meczu z Liverpoolem.

Kibice Atletico są wściekli na Courtoisa za słowa wypowiedziane przed finałem Ligi Mistrzów

Belg przyznał, że wreszcie stoi pod dobrej stronie historii

W odpowiedzi fani rojiblancos usunęli tablicę upamiętniającą występy bramkarz w Atletico

Kibice Atletico wściekli na Belga

– Gdy rywalizujesz z Realem to wiesz, że to oni wygrywają finały. Teraz jestem po dobrej stronie – powiedział Courtois w nawiązaniu do finału Ligi Mistrzów sprzed ośmiu lat, gdy Królewscy pokonali Atletico. Te słowa nie spodobały się fanom czerwono-białej części Madrytu, którzy postanowili wyrazić swoje niezadowolenie.

W poniedziałek prezes Atletico Enrique Cerezo odpowiedział na pragnienie niektórych kibiców Atletico, aby usunąć tablicę z nagrodami Courtoisa mówiąc: – Jeśli chcesz usunąć tabliczkę Courtoisa, idź z siekierą i łopatą i usuń ją – oświadczył.

Kilka godzin później tablica belgijskiego bramkarza w alei legend Wanda Metropolitano została faktycznie usunięta. Atletico umieszcza na stadionie specjalne tabliczki upamiętniające wszystkich graczy, którzy przekroczyli barierę stu występów w klubie. Jednym z nich był właśnie Courtois.

Courtois był najlepszym zawodnikiem Realu Madryt w finale Ligi Mistrzów rozegranym na Stade de France raz po raz zatrzymując zawodników The Reds. Belg wielokrotnie ratował Królewskich przed utratą gola i to w znacznej mierze dzięki jego interwencjom sięgnęli po puchar w sobotni wieczór.

