Edinson Cavani doznał kontuzji mięśniowej podczas niedawnego meczu Valencii z Athletikiem (1:2). Dopiero w poniedziałek Urugwajczyk przejdzie badania rezonansem, ale pierwsze doniesienia mówią nawet o miesięcznej przerwie weterana. Uraz przydarzył się w najgorszym możliwym momencie, bo jego zespół potrzebuje każdej pomocy w walce o utrzymanie.

Valencia w miniony weekend przegrała u siebie z Athletikiem (1:2), pogrążając się w strefie spadkowej

Kontuzji w tym meczu doznał Edinson Cavani

Urugwajczyk może pauzować nawet przez miesiąc. Z urazami spotkanie zakończyli też Yunus Musah i Samuel Lino

W poniedziałek badania Cavaniego, ale przewidywania nie są pozytywne

W Valencii panuje obecnie prawdziwy sztorm. Podczas weekendu kibice wyprawili demonstrację pod Estadio Mestalla, mającą na celu zmuszenie Petera Lima do sprzedaży klubu. Właściciel odmawia inwestowania w drużynę, doprowadzając ją do sportowej ruiny. Jednocześnie jest mu na rękę posiadanie tak wielkiej instytucji i nie pali się do oddania jej w inne ręce. W sobotę Nietoperze przegrały u siebie z Athletikiem (1:2). Ta porażka sprawiła, że sześciokrotni mistrzowie Hiszpanii znajdują się w strefie spadkowej.

Co gorsza, wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie kolegom nie będzie mógł pomóc najlepszy napastnik drużyny. Edinson Cavani jeszcze przed upływem kwadransa ostatniego meczu doznał kontuzji mięśniowej. Reprezentant Urugwaju dopiero w poniedziałek przejdzie badanie rezonansem magnetycznym, ale przewidywania nie są pozytywne. Hiszpański AS przekonuje, że 35-latka może czekać nawet miesięczna przerwa od gry. Jakby tego było mało, z drobniejszymi urazami mecz zakończyli Yunus Musah oraz Samuel Lino. W obecnej sytuacji Nietoperze potrzebują każdej możliwej pomocy w walce o byt. Sytuacja jest tym trudniejsza, że w ciągu najbliższego miesiąca zespół czekają zarówno starcia z innymi rywalami z okolicy strefy spadkowej (Getafe), jak i ligowymi potentatami – Realem Sociedad, Barceloną i Atletico.

Cavani rozegrał już 17 spotkań dla Valencii. Zanotował w nich siedem bramek i asystę.

