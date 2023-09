IMAGO/Matthieu Mirville Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe sezon 2023/2024 spędzi w PSG

Real Madryt plan zakontraktowania Francuza musi odłożyć o minimum rok

Dani Carvajal sądził, ze francuski gwiazdor zagra z nimi w drużynie już teraz

Kapitan Realu zdobył się na szczerość. Mówi o transferze Mbappe

Real Madryt uważa, że Kylian Mbappe jest brakującym elementem ich układanki. Francuz traktowany jest jako potencjalna nowa gwiazda. Królewscy od lat bezskutecznie próbują go sprowadzić z PSG, w którym pozostał także na ten sezon.

Mbappe zadeklarował, że nie przedłuży umowy z PSG. Wówczas wydawało się, że Francuz wreszcie dołączy do Realu. Tak też myślał kapitan tego klubu. – Tak, myślałem, że odejdzie. Kiedy nie było go w kadrze na tournée po Japonii, myślałem, że przyjdzie do Realu. Później parę rzeczy poszło nie tak i ostatecznie nie przyszedł – powiedział Dani Carvajal na zgrupowaniu kadry Hiszpanii.

– Pytaliśmy nawet Francuzów, czy coś im powiedział. Odpowiedzieli, że nie – dodał prawy obrońca Realu. Jeżeli Mbappe nie przedłuży umowy z PSG, może on trafić do Madrytu za rok jako wolny gracz. Czy szatnia przyjmie wówczas Francuza z otwartymi ramionami? – Zobaczymy. Jest jednym z najlepszych, a najlepsi muszą grać dla Realu Madryt – przekonuje Carvajal.

