IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Eduardo Camavinga

Carlo Ancelotti obecnie nie może korzystać z aż siedmiu zawodników pierwszej drużyny

Większość z nich wróci jednak do zdrowia w przeciągu miesiąca

Przyspiesza się rekonwalescencja Eduardo Camavingi, który rozpoczął już swoje treningi

Camavinga już trenuje, powrót Francuza coraz bliżej

Real Madryt od początku sezonu musi mierzyć się ze sporymi problemami kadrowymi. Poważnych kontuzji doznali Thibaut Courtois i Eder Militao, których jeszcze przez dłuższy czas nie ujrzymy na murawie. Swojego debiutu nadal nie doczekał się również Arda Gueler, wiecznie walczący z urazami. Na ten moment Carlo Ancelotti musi radzić sobie bez aż siedmiu zawodników pierwszej drużyny. Wygląda jednak na to, że sytuacja Włocha i jego Królewskich znacznie poprawi się już w styczniu.

Kilka dni temu madryckie media informowały, że pierwsze, lekkie treningi rozpoczęli Vinicius oraz Aurelien Tchouameni. Wszystko przebiegało zatem według planu, bo obaj piłkarze mieli być gotowi na styczniowy Superpuchar Hiszpanii. Innym z kontuzjowanych jest Eduardo Camavinga. Pomocnik na treningu reprezentacji Francji zerwał więzadło poboczne strzałkowe i najwcześniej miał wrócić do gry po wspomnianym turnieju, na przełomie stycznia i lutego. Marca poinformowała jednak, że młody gracz też rozpoczął już pierwsze treningi, mimo że miało do tego dojść znacznie później. Wiele wskazuje na to, że 21-latek będzie gotowy wtedy, co Vinicius i Tchouameni.

Camavinga rozegrał w tym sezonie 17 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich jedną asystą.

Zobacz też: Werner zmieni klub już zimą? Rozmawiał już z władzami RB Lipsk.