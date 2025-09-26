Busquets kończy karierę. Przekazał pożegnalną wiadomość Barcelonie

Sergio Busquets za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosił, że wraz z końcem sezonu zakończy karierę. W pożegnalnej wiadomości zwrócił się do FC Barcelony, gdzie spędził 18 lat.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Sergio Busquets

Sergio Busquets zakończy karierę po sezonie

Sergio Busquets to jedna z legend FC Barcelony. Były reprezentant Hiszpanii grał w klubie z Katalonii w latach 2008-2023. Łącznie uzbierał 722 mecze, w których zdobył 18 goli i zanotował 46 asyst. Na swoim koncie ma m.in. trzy zwycięstwa w Lidze Mistrzów, dziewięć mistrzostw Hiszpanii oraz siedem razy wygrywał Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii. Do tego sięgnął po Mistrzostwo Europy i Świata.

Latem 2023 roku po wygaśnięciu kontraktu z Barceloną udał się do MLS. Za oceanem ponownie połączył siły z Leo Messim, podpisując kontrakt z Interem Miami. Bieżący sezon będzie jednak ostatnim w karierze 37-latka. Za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosił, że zakończy karierę w najbliższych miesiącach. Rozgrywki w USA dobiegają końca w grudniu.

– To będą moje ostatnie miesiące na boisku. Odchodzę bardzo szczęśliwy, dumny, spełniony, a przede wszystkim wdzięczny. Czuję, że nadszedł moment, by pożegnać się z moją karierą piłkarza. To było prawie 20 lat czerpania radości z tej niesamowitej historii, o której zawsze marzyłem – powiedział Serqio Busquets, cytowany przez dziennik Sport.es.

– Dziękuję FC Barcelonie, klubowi mojego życia. To tam spełniłem marzenia, które miałem od dziecka. Nosiłem ukochaną koszulkę w setkach meczów, świętowałem wiele tytułów i przeżyłem wyjątkowe chwile na Camp Nou, których nigdy nie zapomnę – dodał.