Benzema lepszy od Di Stefano i Raula

Karim Benzema w meczu z Paris Saint-Germain po raz kolejny udowodnił, że w tym sezonie jest niezastąpiony w Realu Madryt. Francuz, dzięki trzem zdobytym bramkom w środowy wieczór przeskoczył Alfredo Di Stefano w klasyfikacji najlepszych strzelców madryckiego klubu.

To może być najlepszy sezon Benzemy w karierze

Francuz wyprzedził Di Stefano w klasyfikacji najlepszych strzelców Realu Madryt

Benzema przeskoczył również Raula w klasyfikacji najlepszych strzelców Ligi Mistrzów

To będzie najlepszy sezon Benzemy w karierze

Trzeci gol francuskiego napastnika w starciu z PSG był dla niego 309 trafieniem dla drużyny Królewskich. Benzema przeskoczył tym samym w klasyfikacji najlepszych strzelców wszechczasów Realu Madryt Alfredo Di Stefano, który w barwach Królewskich pokonywał bramkarza rywali 308 razy.

Ponadto jego trzecie trafienie pozwoliło mu wyprzedzić innego znakomitego napastnika Realu Madryt Raula w klasyfikacji najlepszych strzelców Ligi Mistrzów. Hiszpan w tych elitarnych rozgrywkach zgromadził 66 trafień. Benzema swojego pierwszego gola w Champions League zdobył w sezonie 2004/05.

Karim Benzema w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów zdobył już osiem bramek. To jego życiowy sukces, bowiem dotychczasowy rekord to siedem goli z sezonu 2011/12 pod wodzą Jose Mourinho.

Francuz w trwającej kampanii już 30 razy pakował piłkę do siatki rywali we wszystkich rozgrywkach. To tylko jedna bramka mniej niż w całym poprzednim sezonie i zaledwie dwie bramki mniej od jego życiowego rekordu z sezonu 2011/12.

Następną okazję do zdobycia kolejnych goli Karim Benzema będzie miał już w poniedziałek. Real Madryt rozegra wyjazdowe spotkanie z Mallorcą w ramach 28. kolejki La Ligi.

