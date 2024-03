IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Joan Laporta

Xavi opuści FC Barcelonę po sezonie 2023/2024

Duma Katalonii powoli szuka nowego szkoleniowca

Nieoczekiwanym kandydatem staje się Luis Enrique

Luis Enrique wróci do Barcelony? To wymarzony następca Xaviego

Xavi Hernandez po niedawnej serii niepowodzeń ogłosił, że po sezonie 2023/2024 opuści FC Barcelonę. Wiele wskazuje na to, że decyzja Hiszpana jest nieodwracalna, co zmusza Blaugranę do poszukiwań nowego trenera.

Najwięcej w ostatnim czasie mówiło się o kandydaturze Hansiego Flicka, który aktualnie jest bezrobotny. Media poinformowały nawet, że Niemiec rozpoczął naukę języka hiszpańskiego. Oprócz tego w gronie faworytów do objęcia Blaugrany wymienia się takie nazwiska jak: Thomas Tuchel i Roberto De Zerbi.

Serwis Fichajes.net nieoczekiwanie poinformował o zaskakujących planach Joana Laporty i Deco. Ponoć dyrektor sportowy Barcy oponuje za rozpoczęciem negocjacji z Luisem Enrique. Aktualny trener PSG ma kontrakt do 2025 roku, co bez wątpienia jest sporą przeszkodą. Jednak burzliwa atmosfera w Paryżu nie wyklucza, że po sezonie dojdzie do rozstania z mistrzami Francji.