Atalanta potrzebuje zwycięstwa, by zakwalifikować się do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Podopieczni trenera Gasperiniego staną tego wieczoru przed wielką szansą na wyeliminowanie Realu Madryt.

“Atalanta nie zmieni swojej filozofii”

Trener zespołu z Bergamo stwierdził, że wysoki prestiż rywala i rozgrywek nie wpłynie na zmianę stylu drużyny.

– Real Madryt był faworytem, a teraz jest nim nawet bardziej. Wciąż możemy awansować, chcemy być tak konkurencyjni, jak to tylko możliwe. Zobaczymy, jak potoczy się mecz. Chcemy grać naszą piłkę, z naszą tożsamością i pomysłami. Jesteśmy świadomi, że Real funkcjonuje w kilku systemach, ale jesteśmy gotowi na różne sytuacje. Nie zmienimy naszego stylu gry – powiedział Gian Piero Gasperini na konferencji prasowej.

Pomocnik La Dei, Matteo Pessina przyznał, że to może być najważniejszy mecz w historii klubu.

– Każdy marzy, by grać w takich spotkaniach. Dziesięć lat temu przybyłem do Madrytu z ojcem, by zobaczyć finał Ligi Mistrzów pomiędzy Interem i Bayernem i marzyłem, żeby występować w tych rozgrywkach. To najważniejszy mecz w sezonie i w historii Atalanty. Musimy zagrać dobrze we wtorek, a później równie dobrze w lidze – powiedział Włoch, który prawdopodobnie wyjdzie na boisko w Valdebebas w wyjściowym składzie.

W ekipie Atalanty zabraknie Hansa Hateboera, Bosko Sutalo i Remo Freulera. Sytuacja kadrowa wygląda znacznie gorzej w ekipie Realu Madryt. Zinedine Zidane nie będzie mógł skorzystać z zawieszonego Casemiro, a kontuzjowani pozostają Eden Hazard, Dani Carvajal, Alvaro Odriozola i Mariano Diaz. By myśleć o pozytywnym wyniku, La Dea potrzebuje zwycięstwa przeciwko historycznie najlepszemu zespołowi Ligi Mistrzów.

Real Madryt Atalanta 2.35 3.75 3.10 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 16. marca 2021 13:21 .



