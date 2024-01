IMAGO / Marca Na zdjęciu: Arda Guler

Niewykluczone, że mecz Real – Mallorca będzie pierwszym w koszulce Królewskich dla Ardy Gülera

Reprezentant Turcji jeszcze nie miał okazji zagrać dla Los Blancos, chociaż trafił do Madrytu w lecie 2023 roku

Carlo Ancelotti tonuje nastroje i zapowiada, że 18-latek otrzyma szansę, jeżeli Włoch “będzie mógł mu ją dać”

Real – Mallorca: Güler może zadebiutować

Real Madryt – Mallorca to spotkanie 19. serii zmagań La Liga. Królewscy przystępują do tego starcia jako lider ligowej tabeli, natomiast goście plasują się na 14. lokacie. Los Blancos są faworytami tego pojedynku, ale o zwycięstwo wcale nie musi być łatwo, ponieważ w kadrze na środową potyczkę zabraknie m.in. kontuzjowanych Davida Alaby i Edera Militao, a także pauzującego za czerwoną kartkę Nacho Fernandeza.

Chociaż gospodarze przystąpią do tego meczu mocno osłabieni, Carlo Ancelotti na konferencji prasowej przekazał także dobre informacje. Dotyczą one Ardy Gülera:

– Arda Güler powrócił do mojej dyspozycji i teraz pracuje, by osiągnąć poziom, który prezentował przed serią urazów. Nie spieszymy się, on ma czas, aby grać dla Realu Madryt, może robić to jeszcze przez wiele lat. Jeśli będę mógł, jutro dam Ardzie kilka minut. Jego potencjał jest ogromny, ciągle myślimy tak samo.

Turek jeszcze nie zdołał zaliczyć debiutu w koszulce Realu, którego zawodnikiem został w lecie 2023 roku.