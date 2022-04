PressFocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

W sobotę Real Madryt pokonał Espanyol (4:0), dzięki czemu przypieczętował swój 35. Tytuł mistrza Hiszpanii. Był to też wyjątkowy dzień dla Carlo Ancelottiego, który został pierwszym trenerem w historii, który prowadził mistrzowskie drużyny w każdej z pięciu najsilniejszych lig w Europie.

W sobotę Real Madryt sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii

Dla Carlo Ancelottiego był to ostatni, brakujący puzzel, by zostać jedynym trenerem z tytułami mistrzowskimi we wszystkich pięciu najsilniejszych ligach w Europie

Wcześniej Włoch triumfował w swojej ojczyźnie (trenując Milan), Anglii (Chelsea), Niemczech (Bayern Monachium) i Francji (Paris Saint-Germain)

Ancelotti pierwszym trenerem z tytułami w najsilniejszych ligach w Europie

W sobotę Real Madryt nie dał szans Espanyolowi. Królewscy wygrali aż 4:0 i przypieczętowali zdobycie tytułu mistrzowskiego. Dla klubu był to 35 ligowy puchar – rzecz jasna, nikt z rywali nie zbliżył się nawet do tego wyniku. Powody do zadowolenia miał też Carlo Ancelotti.

Włoch przez 27 lat pracy trenerskiej sięgnął po mnóstwo trofeów. Dał się poznać zarówno jako ekspert od rozgrywek pucharowych, jak i sięgania po tytuły ligowe. W przeszłości udało mu się wygrać cztery najsilniejsze ligi w Europie. W 2004 został mistrzem Włoch jako szkoleniowiec Milanu. Na kolejny ligowy tytuł czekał aż sześć lat, gdy powtórzył swój wyczyn w Premier League, stojąc u steru Chelsea. W 2013 roku poprowadził do tytułu Paris Saint-Germain, a w 2017 roku dołożył swoją cegiełkę do mistrzowskiej serii Bayernu Monachium.

Ancelotti miał wielką szansę na tytuł w La Lidze już w 2015 roku. Jego Real Madryt do stycznia grał świetnie, ale później spuścił z tonu i oddał tytuł Barcelonie. Włocha zwolniono. Przed startem bieżącego sezonu niespodziewanie dostał drugą szansę od Florentino Pereza i wykorzystuje ją znakomicie. W sobotę został mistrzem Hiszpanii, a w środę czeka go rewanżowe starcie w półfinale Ligi Mistrzów.

Łącznie 62-latek może pochwalić się aż 20 trofeami wygranymi w trakcie swej imponującej kariery.

