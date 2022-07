PressFocus Na zdjęciu: Dani Alves

Dani Alves ponownie rozstał się z FC Barceloną. Brazylijczyk nie szczędził gorzkich słów klubowi, choć podkreślał, że nie chodzi o to, jak potraktowano go pod względem indywidualnym.

Dani Alves w lipcu zakończył swój drugi etap w roli piłkarza w Barcelonie

Brazylijczyk nie gryzł się w język i powiedział, że klub nie szanuje zawodników, którzy tworzyli jego historię

Podkreślił jednak, że on sam był potraktowany dobrze, choć spadły standardy, względem tego, co pamiętał z lat 2008-2016

“Barcelona musi poprawić swoją pracę poza boiskiem”

Dani Alves wraz z początkiem lipca zakończył swój drugi etap w roli piłkarza FC Barcelona. Brazylijczyk spędził na Camp Nou rundę wiosenną ostatniego sezonu, przyczyniając się do wywalczenia przez drużynę wicemistrzostwa Hiszpanii. Później zadecydowano jednak o zakończeniu współpracy z weteranem.

– Nie odszedłem w smutku. Marzyłem o powrocie do Barcelony przez pięć lat. To, co mi się nie podobało, to w jaki sposób potraktowano moje odejście. Odkąd wróciłem dałem jasno do zrozumienia, że nie jestem już 20-latkiem i chcę wszystko wiedzieć z góry. Ten klub zgrzeszył w ostatnich latach. Barca nie dba o ludzi, którzy tworzyli jej historię. Jako cule chciałbym, by postępowała inaczej. Nie mówię tu jednak o sobie. Moja sytuacja była inna. Jestem dozgonnie wdzięczny Laporcie i Xaviemu za sprowadzenie mnie z powrotem – powiedział 39-latek w rozmowie z The Guardian. – Barca musi poprawić swoją pracę poza boiskiem. Panująca mentalność to całkowite przeciwieństwo tego, co zbudowaliśmy kilka lat temu. To, co dzieje się na boisku odzwierciedla to, co dzieje się wewnątrz – dodał, wbijając szpilkę w zarząd. Francuskie media są przekonane, że chodzi o pozwolenie na opuszczenie Katalonii przez Leo Messiego.

Obecnie prawy obrońca poszukuje nowego klubu. Ponoć ma propozycje z UNAM Pumas oraz Seattle Sounders. Gra w Ameryce byłaby dla weterana kolejnym wyzwaniem przed nadchodzącymi mistrzostwami świata.

W minionym sezonie Alves rozegrał 13 meczów w La Lidze. Zanotował w nich bramkę i trzy asysty.

