Real Madryt bardzo udanie rozpoczął nowy sezon La Liga. Królewscy w wyjazdowym spotkaniu pewnie 4:1 pokonali Deportivo Alaves. Carlo Ancelotti był zadowolony z postawy swojej drużyny szczególnie w drugiej połowie meczu.

Real Madryt w pierwszym meczu sezonu 2021/22 La Liga pewnie 4:1 pokonał na wyjeździe Deportivo Alaves

Bramki dla Królewskich w spotkaniu 1. kolejki zdobywali Karim Benzema (dwie), Nacho Fernandez i Vinicius Junior

Trener Realu Carlo Ancelotti chwalił zespół za postawę drużyny w drugiej połowie oraz nie szczędził słów pochwał w kierunku Karima Benzemy

Druga połowa zadowoliła Ancelottiego

– Widzieliśmy spotkanie, w którym intensywność w pierwszej połowie nie była wystarczająco dobra, ale znacząco poprawiła się w drugiej. Mamy naprawdę szybkich obrońców i mogliśmy wyżej naciskać, ale to pierwszy mecz i musimy jeszcze nad tym popracować, co oczywiście zrobimy. Chcemy grać na dużej intensywności zarówno posiadając piłkę, jak i bez niej. Mamy do tego odpowiednią jakość – mówił Ancelotti po zakończeniu meczu, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

– Pierwsza część meczu była senna. W drugiej wszystko się zmieniło, poprawiła się intensywność i jakość. Gol Benzemy sprawił, że mieliśmy trochę więcej, dobrą robotę wykonał również Hazard. Ciężko było zająć dobre pozycje między liniami, ponieważ Alaves bardzo dobrze broniło – kontynuował szkoleniowiec Realu Madryt.

Benzema kompletnym zawodnikiem

Początek sezonu jest również udany dla Karima Benzemy, który dwukrotnie w tym meczu wpisał się na listę strzelców. – Jest finiszerem i posiada doskonała umiejętność czytania gry. Dobrze się porusza i pomaga nam w utrzymywaniu się przy piłce. Nazwanie go napastnikiem nie oddaje całej sytuacji, ponieważ jest naprawdę kompletnym zawodnikiem i ma wspaniały charakter. Jeśli miałbym go porównać do Karima, którego miałem tutaj pięć lat temu, to właśnie to byłoby różnicą. On jest teraz bardziej kompletny i rozwinął swoją osobowość – powiedział włoski szkoleniowiec.

Kolejne ligowe spotkanie Real Madryt także rozegra na wyjeździe. Jego rywalem 22 sierpnia będzie Levante UD.

