Frenkie de Jong nie poleciał ostatnio z drużyną do Antwerpii na mecz z Royalem (2:3). Po spotkaniu pojawiły się doniesienia, jakoby Holender symulował chorobę, co miało zirytować Deco. Otoczenie pomocnika oraz hiszpańscy dziennikarze zaprzeczają jednak tym informacjom.

IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Frenkie de Jong nie znalazł się na liście powołanych piłkarzy FC Barcelony na niedawny mecz z Royalem Antwerp (2:3). Piłkarz miał gorączkę

Media informowały, że Deco zirytował się na piłkarza, sądząc, że symuluje

Agent oraz inne hiszpańskie media zdementowały jednak te doniesienia

“To największy nonsens, jaki ogłoszono na temat Frenkiego od dłuższego czasu”

Wokół FC Barcelony pojawił się w ostatnim czasie medialny rozgardiasz. Historia pokazała, że dzieje się tak za każdym razem, gdy drużyna notuje bardzo złe wyniki i brakuje jednomyślności w sprawie trenera. Tak jest i tym razem. Wszystko zaczęło się od niedawnej porażki z Gironą (2:4). Następny mecz, przeciwko Royalowi Antwerp, miał podnieść morale zespołu. Blaugrana była już pewna awansu i miała powalczyć “tylko” o niespełna trzy miliony euro za zwycięstwo. Xavi Hernandez pierwotnie zdecydował się nie powoływać Ronalda Araujo, Ilkaya Guendogana, Roberta Lewandowskiego i Frenkiego de Jonga. Ostatecznie, ponoć po rozkazie Joana Laporty, wszyscy poza Holendrem otrzymali powołanie. Pomocnik cierpiał na gorączkę. Gdy Duma Katalonii przegrała (2:3), przeciekły informacje, jakoby na de Jonga wściekły był Deco. Dyrektor sportowy miał zadzwonić do gracza z samolotu i zrugać go, nie wierząc w chorobę.

Później inne media donosiły, że owszem, doszło do rozmowy, ale była ona przeprowadzona w tonie przyjacielskim, a piłkarz rzeczywiście miał gorączkę. Głos w sprawie zabrał też agent 26-latka.

– Ten gość jest profesjonalistą na wskroś. To wzorowy profesjonalista. Nie było żadnych krzyków przez telefon ani żadnych znaków zapytania. Tworzy się teraz fałszywe informacje. Relacje z Deco są dobre i stabilne. To, co wypłynęło, to największy nonsens, jaką usłyszałem na temat Frenkiego w ostatnim czasie – mówił Ali Dursun w rozmowie z holenderskim De Telegraaf.

De Jong rozegrał w tym sezonie już 11 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Strzelił jedną bramkę w La Lidze.

Czytaj więcej: Media: Barcelona gotowa sprzedać Lewandowskiego, by wzmocnić najsłabszą pozycję.