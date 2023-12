IMAGO / Urban and sport Na zdjęciu: Deco

W radiu RAC1 poinformowano o kłótni Deco z De Jongiem

Miało to mieć miejsce w trakcie lotu do Antwerpii

Serwis Sport zaprzeczył tym informacjom

Deco pokłócił się z De Jongiem? Sprzeczne informacje

W czwartkowy poranek na antenie radia RAC1 Marius Carol poinformował o konflikcie, który wybuchł na pokładzie samolotu FC Barcelony. Ponoć Deco ostro pokłócił się z Frenkiem De Jongiem w trakcie rozmowy telefonicznej.

– Podczas lotu do Antwerpii Deco zadzwonił do Frenkie’ego de Jonga i zbeształ go. Frenkie de Jong odpowiada: Jestem chory. Deco: Co masz na myśli mówiąc, że jesteś chory? Czy lekarz już stwierdził, że jesteś chory? Deco nie wierzył, że De Jong jest chory i uważał, że ​​to wymówka, że ​​nie ma go w kadrze. Uważam również, że Deco wyobraża sobie trenera innego typu dla Barcelony – mówił Marius Carol.

Toni Juanmarti, dziennikarz katalońskiego Sportu, stanowczo zaprzeczył tym informacjom. Według niego była to spokojna i przyjacielska rozmowa bez kłótni.