Reprezentacja Polski we wtorek wywalczyła awans na Euro 2024

Jednak w sztabie dojdzie do zmian

Do ekipy Michała Probierza ma dołączyć m.in. Marcin Dorna

Zmiany, zmiany, zmiany

We wtorkowy wieczór, w dość dramatycznych okolicznościach reprezentacja Polski wywalczyła awans na Euro 2024 pokonując po serii rzutów karnych Walię. To w sporej mierze zasługa Michała Probierza i jego sztabu, który w bardzo krótkim okresie czasu zdołał nieco natchnąć zespół do walki. Niemniej na przestrzeni tego okresu pracy selekcjonera doszło do kliku zmian jego współpracowników, a teraz szykują się kolejne.

Warto bowiem przypomnieć, że przed meczem barażowym z Estonią z kadrą pożegnał się Tomasz Kuszczak, który odpowiedzialny był za szkolenie bramkarzy. Z kolei wcześniej doszło też do rotacji w gronie trenerów odpowiedzialnych za przygotowanie motoryczne. Teraz z kolei, według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl” do drużyny dołączy Marcin Dorna, który obecnie jest dyrektorem sportowym PZPN. Poza byłym selekcjonerem kadr młodzieżowych wspomóc Michała Probierza mają także analitycy odpowiedzialni bezpośrednio za naszych rywali, czyli Francję, Austrię oraz Holandię.

