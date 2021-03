Zbigniew Czyż z Interii.pl podaje, że PZPN wybrał już następcę Jacka Magiery na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski U-19. Wygląda na to, że stery nad tą drużyną przejmie wkrótce Mariusz Rumak.

Nowe porządki w młodzieżówce

Aktualnie reprezentacja Polski do lat 19 pozostaje bez opiekuna. Wpływ na to miał fakt, że wiosenne spotkania eliminacyjne do mistrzostw Europy w tej kategorii wiekowej zostały odwołane z powodu pandemii koronawirusa. Tym samym młode Orły będą rozgrywały swoje mecze dopiero jesienią.

Czasu do kluczowych spotkań Biało-czerwonych jeszcze sporo. Niemniej przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Nożnej już pracują nad znalezieniem nowego selekcjonera reprezentacji Polski dla piłkarzy z rocznika 2002 roku. Wierząc medialnym doniesieniom, wybór władz futbolowej centrali padł na Mariusza Rumaka.

43-letni trener w przeszłości pracował w Śląsku Wrocław, Lechu Poznań, czy Zawiszy Bydgoszcz. Tymczasem od lata 2019 roku pozostaje bez zatrudnienia, rozstając się w tym czasie z Odrą Opole.

Ciekawy następca Jacka Magiery.https://t.co/KLOmelxDGs — Interia Sport (@SportINTERIA) March 23, 2021

Wielki powrót

Mariusz Rumak ma na swoim koncie 152 spotkania jako trener w Ekstraklasie, w których wygrał 68 meczów. 28 spotkań zremisował. Z kolei w 46 notował porażki. Rumak zanotował też siedem meczów w ramach eliminacji do europejskich pucharów.

Przypomnijmy, że w ramach eliminacji do mistrzostw Europy do lat 2019 piłkarska reprezentacja Polski miała rywalizować z: Bośnią i Hercegowiną, Estonią i Irlandią. Biało-czerwoni w swoim ostatnim spotkaniu w tej kategorii wiekowej zremisowali 1:1 z Niemcami, co miało miejsce we wrześniu minionego roku.