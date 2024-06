Szczęsny przed meczem z Austrią: w tym wieku już mnie to nie interesuje

W czwartek, przed meczem Polska - Austria, zaplanowano konferencję prasową. Z dziennikarzami spotkali się Michał Probierz i Wojciech Szczęsny. Co powiedział bramkarz Biało-Czerwonych?

Paweł Bejnarowicz / PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Euro 2024: Polska – Austria. Szczęsny: nigdy nie będę zadowolony

Spotkanie Polska – Austria niemal na pewno rozstrzygnie o losach obu drużyn na Euro 2024. Zarówno podopieczni Michała Probierza, jak i Ralfa Rangnicka potrzebują zwycięstwa – remis na Olympiastadion w Berlinie może nie wystarczyć. Dlatego spodziewamy się zaciętego pojedynku, pełnego groźnych sytuacji i strzałów.

Z uderzeniami rywali będzie musiał radzić sobie Wojciech Szczęsny, który pojawił się na czwartkowej konferencji prasowej.

– Mam dobre wspomnienia z Austrią, zapewniliśmy sobie awans na Mistrzostwa Europy. Mamy za sobą dwa ciężkie mecze z zespołem, który jest bardzo agresywny. Takie spotkania niekoniecznie mnie stresują, ale czuję adrenalinę i podekscytowanie. Stres na tym etapie jest mi obcy – zaczął bramkarz reprezentacji Polski.

– Arnautović to świetny napastnik. Ale nie skupiałbym się na indywidualnościach rywali. To naprawdę dobry zespół, kiedy ich przeciwnik ma piłkę, są świetni w pressingu. Nie skupimy się na jednym piłkarzu rywali – tak na pytanie o jedną z gwiazd Austrii odpowiedział nasz golkiper.

– Pamiętam, że wiele ważnych meczów wygraliśmy. Skupiam się na tym, żeby jak najlepiej przygotować się do każdego meczu. Ten zespół ma potencjał, żeby jak najlepiej się pokazać i na tym się koncentrujemy – stwierdził Szczęsny po pytaniu o to, jak się czuje podczas ostatniego wielkiego turnieju.

– Życzę sobie, żebym miał jak najmniej pracy w meczu z Austrią, chociaż w starciu z Holandią też nie musiałem bronić wyjątkowo dużo strzałów – przyznał Szczęsny. W tym wieku nie interesuje mnie to, jak zagramy – interesuje mnie to, żebyśmy wygrali – dodał 34-latek.

– Wojtek Szczęsny ma w sobie coś takiego, że nigdy nie będzie zadowolony. Chyba tylko wtedy, gdy wygramy Mistrzostwa Europy. Mimo porażki w pierwszym meczu jestem pozytywnie nastawiony. Cieszy mnie to, jaką grupę stworzyliśmy. Chcę powalczyć o wyższe cele. Ta drużyna jest w stanie to zrobić. Jutrzejszy mecz to dla nas mały finał, najważniejszy na tym turnieju – przyznał Szczęsny.

Mecz Polska – Austria odbędzie się obędzie się w piątek 21 czerwca o godzinie 18:00 na Olympiastadion w Berlinie. Sprawdź bilans bezpośrednich starć tych drużyn.