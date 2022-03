fot. PressFocus Na zdjęciu: Rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski

Karol Świderski zaliczył cudowne ozdrowienie. Były zawodnik PAOK Saloniki nie pojawił się na marcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski z powodu kontuzji. Tymczasem był zdolny do gry już w sobotnim starciu ligi MLS, w którym Charlotte FC mierzyło się z FC Cincinnati. W mediach społecznościowych rzecznik prasowy PZPN opublikował pismo, w którym była informacja, jak długo zawodnik miał pauzować.

Karol Świderski aktualnie mógłby bardzo przydać się reprezentacji Polski

Zawodnik z powodu kontuzji nie znalazł się kadrze

25-latek miał pauzować tydzień lub dwa, a wrócił do gry po zaledwie pięciu dniach

Świderski mimo kontuzji zagrał w MLS

Karol Świderski w ostatnim czasie jest sportowo na fali wznoszącej. Zawodnik zdobył dwie bramki w starciu przeciwko New Englad Revolution. Tymczasem w ostatnim występie w MLS polski napastnik skierował piłkę do siatki już w szóstej minucie. Jednocześnie uraz zawodnika nie był poważny.

Tymczasem w poniedziałek do PZPN skierowane zostało pismo od przedstawiciela sztabu medycznego Charlotte FC, które na Twitterze opublikował rzecznik Jakub Kwiatkowski. Wynikało z niego jasno, że Świderski doznał kontuzji uda i miał być wyłączony z gry przez tydzień lub dwa. Do gry wrócił z kolei już po pięciu dniach od przebytych badań, co sprawia, że dzięki polskiemu zawodnikowi mamy do czynienia ze skandalem w kadrze.

Wiadomość, którą dostaliśmy od lekarza Charlotte FC w miniony poniedziałek pic.twitter.com/G7LNv0dH6N — Jakub Kwiatkowski (@KwiatkowskiKuba) March 26, 2022

Tak się składa, że aktualnie obecność Świderskiego na zgrupowaniu Biało-czerwonych mogłaby być bardzo wskazana. Ostatnio urazów doznali Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek, więc ofensywa reprezentacji Polski nie wygląda po spotkaniu ze Szkocją dobrze.

Na dzisiaj wszystko wskazuje na to, żer ekipa Czesława Michniewicza przeciwko Szwedom we wtorek o 20:45 zagra tylko z Robertem Lewandowskim w ataku. Chociaż niewykluczone jest, że za jego plecami jako fałszywy napastnik ustawiony zostanie Sebastian Szymański. Alternatywą może być Adam Buksa.

