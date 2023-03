Historycznego wyczynu dokonali we wtorek młodzieżowi reprezentanci Polski. Drużyna U-19 zremisowała we wtorek z Serbią, dzięki czemu wywalczyła sobie prawo do gry na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zmierzą się w nich po raz pierwszy od 2006 roku.

Reprezentacja Polski U-19 zremisowała w ostatnim meczu eliminci do EURO z Serbią 2:2

Remis zapewnił jej pierwsze miejsce w grupie i awans na Mistrzostwa Europy

Finały rozegrane zostaną w lipcu na Malcie

Reprezentacja Polski jedzie na Mistrzostwa Europy

Reprezentacja Polski U-19 we wtorek rozegrała ostatnie spotkanie eliminacji do Mistrzostw Europy, które odbędą się na Malcie. Po udanych spotkaniach z Łotwą i Izraelem do awansu wystarczył zaledwie remis w meczu z Serbią. To nie układało się jednak po myśli biało-czerwonych.

Podopieczni Marcina Brosza przegrywali do 77 minuty 0:2, jednak w końcówce spotkania udało im się doprowadzić do wyrównania. Dzięki samobójczemu trafieniu Simica i bramce Matyjewicza mecz zakończył się podziałem punktów. Remis 2:2 zapewnił im pierwsze miejsce w grupie 6 i awans na turniej finałowy Mistrzostw Europy U-19.

TAAAK! POLSKA U-19 JEDZIE NA MISTRZOSTWA EUROPY!



Biało-czerwoni przegrywali już co prawda 0:2, ale w drugiej połowie doprowadzili do wyrównania, zapewniając sobie tym samym udział w turnieju, który odbędzie się na Malcie ✅🏆

_________#POLSRB U-19 🇵🇱🇷🇸

Reprezentacja Polski po raz pierwszy od 2006 roku zagra na prestiżowym turnieju. Oprócz nich prawo do gry w finałach zagwarantowali sobie już między innymi Włosi. Tytułu w lipcu bronić będzie reprezentacja Anglii.