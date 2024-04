LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Kacper Urbański uważany jest za wielki talent

Pomocnik coraz częściej otrzymuje szanse gry w barwach Bolonii

19-latek liczył na powołanie do pierwszej reprezentacji

Urbański rozczarowany brakiem powołania do pierwszej reprezentacji

Kacper Urbański coraz głośniej puka do drzwi dorosłej reprezentacji Polski. Utalentowany pomocnik przebił się do pierwszego składu Bolonii, gdzie regularnie zbiera minuty w rozgrywkach Serie A. Ze względu na dobrą grę na Półwyspie Apenińskim przed barażami dużo mówiło się o ewentualnym powołaniu do seniorskiej kadry. Ostatecznie 19-latek został powołany do reprezentacji U21.

Choć Urbański wie, że na debiut z orzełkiem na piersi w dorosłej kadrze ma jeszcze dużo czasu to nie ukrywa rozczarowania brakiem powołania. Mimo wszystko w rozmowie z portalem Meczyki.pl przyznał, że szanuje decyzję Michała Probierza.

– Miałem nadzieję, że zostanę powołany na pierwszą kadrę. Ale tak jak powiedziałem, szanuje decyzje trenera – powiedział Kacper Urbański w wywiadzie dla portalu Meczyki.pl

– Myślę, że wiek nie ma znaczenia, jak łapie się minuty, w klubie, który jest na 4. miejscu w Serie A i walczy o Ligę Mistrzów. Tym bardziej że łapię dużo minut. Myślałem, że to wpłynie na powołanie, ale tak się nie stało – dodał pomocnik Bolonii.

Urbański w tym sezonie wystąpił łącznie w 19 meczach we wszystkich rozgrywkach. Na boisku przebywał przez 758 minu. Kontrakt z Rossoblu obowiązuje do czerwca 2025 roku.