Reprezentacja Polski U21 przegrała z Niemcami 1-3

Do przerwy ekipa Adama Majewskiego cieszyła się skromnym prowadzeniem

W drugiej połowie Biało-Czerwoni opadli z sił i zostali pokonani

Polska młodzieżówka nie wytrzymała tempa

Reprezentacja Polski do lat 21 od początku eliminacji do Mistrzostw Europy spisuje się bardzo dobrze. We wtorek czekało ją zdecydowanie najtrudniejsze wyzwanie z dotychczasowych. W Essen mierzyła się bowiem z Niemcami, którzy swoich eliminacyjnych zmagań nie zaczęli po myśli.

W pierwszych minutach przeważali gospodarze, jednak z biegiem czasu coraz lepiej radziła sobie drużyna Adama Majewskiego. W 24. minucie Michał Rakoczy dośrodkował z rzutu rożnego, a do siatki strzałem nogą trafił Ariel Mosór. Jeszcze przed przerwą Polacy mogli podwyższyć prowadzenie, lecz zmarnowali dwa obiecujące kontrataki.

⚽ Polska do przerwy prowadzi z Niemcami

⚡ Polska wyprowadza groźne kontry

💪 Polska gra bez respektu przed rywalem



Dobrze to wygląda w meczu eliminacji EURO U21, oby tak dalej!



𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗺𝗶𝘀𝗷𝗮 𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 👉 https://t.co/3tahcsPQgU pic.twitter.com/AIN3Q6bLt7 — TVP SPORT (@sport_tvppl) November 21, 2023

W drugiej połowie Niemcy podkręcili tempo, a z Polaków wyraźnie zeszło powietrze. Do wyrównania gospodarze doprowadzili już w 57. minucie. Po rzucie wolnym z okolic pola karnego piłka trafiła pod nogi Erica Martela, który wykorzystał swoją okazję.

Młodzieżowa kadra Polski nie była w stanie zareagować. Niemcy poszukiwali kolejnych trafień, które nadeszły w ostatnim kwadransie. W 80. minucie dośrodkowanie z bocznej strefy na gola zamienił Nick Woltemade, a raptem trzy minuty później precyzyjnie z dystansu uderzył Merlin Rohl.

Wynik starcia utrzymał się do ostatniego gwizdka. Polacy wracają z Niemiec bez punktów.