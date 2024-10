Polska spadnie w rankingu FIFA. Biało-Czerwoni poza trzydziestką

Reprezentacja Polski w październikowym zestawieniu rankingu FIFA spadnie na 31. miejsce. To efekt wywalczenia tylko jednego punktu w dwóch meczach - informuje portal TVP Sport.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Spadek w rankingu FIFA, Polska na 31. miejscu

Reprezentacja Polski w październiku miała okazję zmierzyć się na Stadionie Narodowym z Portugalią i Chorwacją. W obu meczach podopieczni Michała Probierza zgromadzili łącznie tylko jeden punkt. Ten fakt spowodował, że Biało-Czerwonych czeka spadek w rankingu FIFA.

Mecz z Portugalią to starcie z gatunku tych do zapomnienia. Polska nie miała nic do powiedzenia w starciu z wyżej notowanym rywalem i gładko przegrała (1:3). Jedyną bramkę po naszej stronie zdobył w 78. minucie Piotr Zieliński. Znacznie lepiej wyglądała konfrontacja kilka dni później z Chorwacją. Po szalonym meczu na tablicy widniał wynik (3:3). Warto zaznaczyć, że Polska w pogoni za cennym punktem odrobiła dwie bramki różnicy. Na listę strzelców wpisali się wtedy Piotr Zieliński, Sebastian Szymański i Nicola Zalewski.

Niestety jeden punkt w dwóch meczach to za mało, aby zachować obecne miejsce w rankingu FIFA. Z wyliczeń portalu TVP Sport wynika, że w najnowszym zestawieniu Polska spadnie o jedną pozycję, czyli będzie plasować się na 31. miejscu. Przed kadrę Michała Probierza wskoczy reprezentacja Egiptu, która wygrała oba swoje mecze z Mauretanią. Aktualizacja rankingu FIFA po październikowych meczach będzie miała miejsce w czwartek 24 października.

Bez zmian będzie na szczycie rankingu FIFA. Liderem nadal pozostanie Argentyna, a podium uzupełni również Francja i Hiszpania. Na dalszych miejscach znajdą się Anglia, Brazylia i Belgia.

W listopadzie na reprezentację Polski czekają dwa ostatnie mecze w Lidze Narodów. Najpierw w Porto zmierzymy się z Portugalią, a następnie w Warszawie zagramy ze Szkocją.