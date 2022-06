PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Czesław Michniewicz w środę przedstawił oficjalną kadrę meczową na starcie Biało-czerwonych z reprezentacją Belgii. Selekcjoner zapowiadał rotacje i rzeczywiście, należy się ich spodziewać. W spotkaniu udziału nie wezmą, między innymi, Arkadiusz Milik oraz Krzysztof Piątek.

Znamy już kadrę Polaków na mecz z Belgami

Czesław Michniewicz już wcześniej zapowiadał rotacje

W spotkaniu udziału nie wezmą, leczący uraz Arkadiusz Milik oraz Krystian Bielik, a także Krzysztof Piątek i Jakub Kamiński

Sporo nieobecnych w meczu z Belgami

Już w środę wieczorem reprezentacja Polski rozegra swoje drugie spotkania w ramach nowej edycji Ligi Narodów. Przypomnijmy, że w pierwszym meczu pokonaliśmy Walię 2:1, zaś Holendrzy nie dali szans Belgom (4:1).

To właśnie z rozjuszonymi Czerwonymi Diabłami zmierzymy się w najbliższym starciu. Czesław Michniewicz już w poprzednich dniach uchylał rąbki tajemnicy odnośnie składu, a w środę opublikował kadrę na spotkanie.

🔴 KADRA

Selekcjoner Czesław Michniewicz ogłosił kadrę na mecz Ligi Narodów z Belgią.

O 20:45 gramy! ⤵️ pic.twitter.com/OiCbYFePVS — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 8, 2022

Pod znakiem zapytania stała gotowość czterech zawodników, cierpiących na niewielkie urazy. Ostatecznie Matty Cash i Wojciech Szczęsny znaleźli się na liście powołanych. Do pełni zdrowia nie wrócili za to jeszcze Krystian Bielik i Arkadiusz Milik. Do tego w kadrze zabrakło miejsca dla Krzysztofa Piątka oraz Jakuba Kamińskiego. Skrzydłowy Lecha Poznań jeszcze we wtorek awizowany był do wystąpienia w wyjściowym składzie.

Początek starcia Biało-czerwonych z reprezentacją Belgii już o godzinie 20:45.

