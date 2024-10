Zieliński podzielił się wrażeniami po meczu z Portugalią

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński: W pewnych momentach okazywaliśmy zbyt duży respekt

W sobotnim meczu trzeciej kolejki Ligi Narodów reprezentacja Polski przegrała z Portugalią (1:3) w Warszawie. Rywale okazali się zbyt wymagający dla naszej drużyny. Honorowego gola dla Biało-Czerwonych strzelił Piotr Zieliński, jednak nie wystarczyło to, by odwrócić losów spotkania. Tym samym zespół Michała Probierza pozostał na trzecim miejscu w tabeli Dywizji A. Po meczu głos zabrał Piotr Zieliński.

– Graliśmy przeciwko jednej z najlepszych reprezentacji na świecie i wiedzieliśmy, że czeka nas trudne zadanie. Niestety zbyt łatwo pozwalaliśmy Portugalczykom nas ogrywać i zbyt szybko oddaliśmy im inicjatywę. Strzeliliśmy kontaktowego gola, ale chwilę później pechowo straciliśmy kolejną bramkę. Gdy dawaliśmy Portugalczykom więcej przestrzeni, bezlitośnie to wykorzystywali – ocenił.

– Portugalia to najlepsza drużyna, z jaką mierzyliśmy się w ostatnim czasie – mają zawodników światowej klasy. W pewnych momentach okazywaliśmy im zbyt duży respekt, ale wiem, że stać nas na to, by grać jak równy z równym z czołowymi zespołami. Przy trzech bramkach mogliśmy zachować się znacznie lepiej. Portugalia pokazała swoją klasę. Technika, wymiana podań w środku pola i błyskawiczne akcje na skrzydłach sprawiały, że trudno było nam nadążyć – zaznaczył.

Reprezentacja Polski we wtorek zmierzy się z Chorwacją na PGE Narodowym w Warszawie. Nasi najbliżsi rywale w sobotę ograli Szkocję (2:1).