Reprezentacja Polski już na początku września wraca do gry w meczach eliminacji do mistrzostw świata. Tymczasem wygląda na to, że w spotkaniach Biało-czerwonych nie będzie mógł wystąpić Krzysztof Piatek, który otrzymał powołanie od Paulo Sousy na zbliżające się zgrupowanie. Nowe wieści w sprawie zawodnika podał Mateusz Skwierawski z WP SportoweFakty.

Reprezentacja Polski już we wrześniu rozegra mecze w eliminacjach do mistrzostw świata

Niepokojące informacje w sprawie Krzysztofa Piątka ujawnił serwis WP SportoweFakty

Realny scenariusz zakłada, że 26-letniego zawodnika zabraknie na najbliższym zgrupowaniu kadry

Niepokojące wieści ws. Piątka

Reprezentacja Polski we wrześniu zmierzy się kolejno z: Albanią, San Marino i Anglią. Zawodnikiem, który w powszechnej opinii weźmie ciężar ofensywnej gry na swoje barki, będzie Robert Lewandowski. Alternatywą według pierwszych założeń miał być Krzysztof Piątek. Zawodnik jednak wciąż nie otrzymał okazji do gry w Bundeslidze i wszystko wskazuje na to, że czeka go jeszcze trochę przerwy w grze.

Piątek z powodu kontuzji nie miał okazji do występów w reprezentacji Polski na Euro. Było to następstwem urazu stawu kolanowego, którego doznał w trakcie starcia przeciwko FC Schalke 04. Polski napastnik musiał przejść operację. Pierwsze diagnozy sugerowały, że Piątka czeka czteromiesięczna pauza w grze. Tymczasem ostatnio w sprawie powrotu do gry piłkarza pojawił się niepokój.

Piątek miał nadzieję, że zagra już w prestiżowym starciu z Bayernem Monachium w lidze niemieckiej. Okazuje się jednak, że nie jest to takie pewne, o czym w swoim materiale pisze Mateusz Skwierawski z WP SportoweFakty. Dziennikarz daje do zrozumienia, że napastnik berlińczyków może być zdolny do gry dopiero w połowie września. Co sprawia, że raczej nie pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji Polski.

– Rozmawialiśmy z Krzyśkiem i trenerem Herthy i na tej podstawie wysłaliśmy zawodnikowi powołanie. Jeszcze tydzień temu wydawało się, że Krzysiek będzie mógł wystąpić z Bayernem. Czekamy na dalsze wskazówki Herthy. Jeżeli zawodnik nie będzie czuł się na siłach, to zapewne nie stawi się na zgrupowaniu. Piłkarz w przypadku kontuzji nie ma obowiązku przyjechania na zgrupowanie – mówił rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski cytowany przez WP Sportowe Fakty.

W drużynie narodowej Piątek wystąpił jak na razie w 18 spotkaniach. Strzelił w nich osiem goli. Zawodnik w styczniu minionego roku dołączył do Herthy Berlin, w której rozegrał jak dotąd 48 meczów, zdobywając w nich 12 bramek.

