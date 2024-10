Paixao stanął w obronie Roberta Lewandowskiego

Flavio Paixao nie jest zaskoczony, że Robert Lewandowski spotyka się z częstą krytyką w kadrze. - Reprezentacja kompletnie nie gra w stylu, w którym on czuje się dobrze - mówi Portugalczyk w serwisie Weszlo.com.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Flavio Paixao: Nadal trzeba lepiej wykorzystywać Lewandowskiego

Reprezentacja Polski przygotowuje się do sobotniego meczu z Portugalią w Lidze Narodów. Kibice z nadzieją oczekują, że Robert Lewandowski przeniesie swoją doskonałą formę strzelecką na grę w kadrze narodowej. Napastnik Barcelony czeka już 679 minut na bramkę z akcji w meczu o stawkę, co tylko potęguje emocje związane z jego występem.

Flavio Paixao odniósł się do Lewandowskiego, który zmaga się z krytyką w reprezentacji. – Nikt nie widzi, że reprezentacja kompletnie nie gra w stylu, w którym czuje się dobrze. Więc nic dziwnego, że czasem nie jest w stanie nic zrobić na boisku. Jak on nie dostanie piłki w polu karnym, to jak ma strzelać w kadrze? – nie ukrywa zdziwienia były zawodnik m.in. Lechii Gdańsk.

Najskuteczniejszy obcokrajowiec w historii Ekstraklasy dodał, że w zespole Michała Probierza widać progres. – Nadal trzeba lepiej wykorzystywać Lewandowskiego. Popatrzmy na Portugalię, która wie jak grać z Cristiano Ronaldo. W Polsce tego nie ma. To jest ten ofensywny styl, którego brakuje Biało-czerwonym – zaznaczył.

Paixao w zeszłym roku opuścił gdański klub i postanowił zakończyć karierę piłkarską. W polskiej ekstraklasie strzelił 108 goli w 310 meczach w barwach Lechii oraz Śląska Wrocław.