PressFocus Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Czesław Michniewicz wysłał już powołania do szerokiej kadry wrześniowe mecze. 12 września dowiemy się kto finalnie przyjedzie na zgrupowanie.

Reprezentacja Polski we wrześniu zagra z Holandią i Walią w Lidze Narodów

Czesław Michniewicz wysłał już wstępną listę zagranicznych powołań

Lista będzie skrócona, o czym poinformował rzeczni kadry Jakub Kwiatkowski

Ekstraklasa będzie miała przedstawicieli na zgrupowaniu

Rozkręca się klubowy sezon 2022/2023. W tym tygodniu do meczów ligowych dojdą pucharowe starcia. Po drugiej serii gier na arenie międzynarodowej, do rywalizacji powróci reprezentacji Polski. Czesław Michniewicz wysłał już powołania na wrześniowe mecze Ligi Narodów z Holandią i Walią. Nie są one jednak jeszcze ogłoszone. Szczegóły zdradził rzecznik prasowy polskiej kadry.

– Powołania oficjalnie będą ogłoszone w przyszły poniedziałek, 12 września. Selekcjoner zdecydował trochę poczekać z tymi powołaniami. Jak wiemy, termin FIFA wynikający z regulaminu mówi, że trzeba 15 dni wcześniej wysłać powołania do klubów i my tego terminu dotrzymaliśmy. Ja w piątek wysłałem listy informujące, że to są powołania do szerokiej kadry. Zostały wysłane do około 40 zawodników z klubów zagranicznych. Selekcjoner zawęzi tę listę w przyszły poniedziałek – powiedział Jakub Kwiatkowski, który spodziewa się też obecności graczy z Ekstraklasy na wrześniowym zgrupowaniu.

– W poniedziałek ta lista na pewno zostanie zawężona, jeśli chodzi o zawodników zagranicznych. Pewnie dojdzie do niej kilku zawodników z Ekstraklasy i na pewno w poniedziałek 12 września poznamy kadrę. Myślę, że około 28-30 piłkarzy na tym zgrupowaniu może się pojawić – uzupełnił rzecznik reprezentacji Polski.

