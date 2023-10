PressFocus Na zdjęciu: Patryk Peda, reprezentacja Polski

Patryk Peda znalazł się wśród wybrańców Michała Probierza

Selekcjoner zdecydował się powołać piłkarza z Serie C

Teraz sam obrońca mówi o tym, że był zaskoczony nominacją, nawet pomimo sygnałów

W ostatnich dniach Michał Probierz ogłosił kadrę, która została powołana na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Wśród piłkarzy, którzy zostali zaproszeni na zgrupowanie znalazł się Patryk Peda. 21-latek na co dzień występuje w Serie C w zespole SPAL. To oczywiście od razu wzbudziło liczne kontrowersje wśród ekspertów i dziennikarzy. Teraz sam obrońca zabrał głos i stwierdził, że był zaskoczony nominacją.

– Co prawda, odkąd został selekcjonerem, dzwonił do mnie chyba ze trzy razy, ale nie powiedział wprost o powołaniu. Pytał, jak się czuję. Mówił, że muszę w tym okresie grać jak najczęściej, bo to może być mój czas. Nakierowywał mnie, ale nie pomyślałbym, że zostanę powołany. Pod koniec meczu Legii zadzwonił do mnie raz jeszcze. Graliśmy tego dnia w Pucharze Włoch. Pytał, jak mi poszło, czy zagrałem, czy ze zdrowiem wszystko OK. I znów nie powiedział nic o powołaniu, rzucił tylko: „No, to do zobaczenia”. Mogłem się jedynie domyślać – powiedział Patryk Peda dla “sport.tvp.pl”.

W październiku naszymi rywalami będą drużyny Wysp Owczych oraz Mołdawii, ale sytuacja naszego zespołu jest na tyle trudna, że nie można sobie pozwolić na jakiekolwiek potknięcia.

