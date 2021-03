Robert Lewandowski nie zagra w środowym meczu z Anglią! Powodem jest kontuzja kolana, której doznał podczas niedzielnego spotkania z Andorą.

Dwie bramki i uraz Lewandowskiego

Kapitan Biało-Czerwonych w niedzielnym meczu spędził na murawie 63 minuty, zdobywając dwie bramki i przyczyniając się do odniesienia zwycięstwa. Jednym z powodów opuszczenia przez niego boiska była kontuzja, której doznał podczas jednego ze starć. Podczas pomeczowej konferencji prasowej selekcjoner Paulo Sousa potwierdził, że Lewandowski narzekał na ból kolana.

– Lewandowski odczuwa ból w kolanie, dlatego został do niego przyłożony lód, który miał go uśmierzyć. W poniedziałek sprawdzimy, czy wszystko jest w porządku. Spodziewamy się, że ból zniknie – mówił portugalski szkoleniowiec.

Lewandowski nie zagra z Anglią

W poniedziałek rano Lewandowski przeszedł badanie między innymi rezonansem magnetycznym, które wykazały uszkodzenie więzadła pobocznego prawego kolana. Z tego powodu jego występ w środowym meczu z Anglią na londyńskim Wembley jest wykluczony.

“Robert Lewandowski z powodu urazu nie zagra w środowym meczu eliminacji mistrzostw świata 2022 przeciwko Anglii w Londynie. Badania kliniczne i obrazowe wykazały uszkodzenie więzadła pobocznego prawego kolana. Krótki czas pozostający do kolejnego meczu kadry wyklucza udział kapitana reprezentacji w tym spotkaniu. Wiązałoby się to ze zbyt dużym ryzykiem pogłębienia urazu. Taka decyzja jest jedyną słuszną, mając na uwadze zbliżający się turniej EURO 2020. Leczenie tego typu kontuzji z reguły trwa od 5 do 10 dni. W związku z tym Robert Lewandowski wróci do klubu, gdzie będzie przechodził dalszą rehabilitację” – czytamy w oficjalnym komunikacie Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Kontuzja Lewandowskiego to również duży problem dla Bayernu Monachium. Choć nie wydaje się ona bardzo poważna, to prawdopodobnie nie pozwoli najlepszemu strzelcowi Bundesligi na występ w zbliżającym się meczu na szczycie z RB Lipsk. Ewentualna absencja zmniejszy również szanse polskiego napastnika na pobicie rekordu Gerda Muellera.



