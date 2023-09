Boniek o głośnym wywiadzie Lewandowskiego. “Powiedział rzeczy trudne do sprawdzenia”

fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

W tym tygodniu reprezentację Polski czekają dwa mecze w eliminacjach do Euro 2024

Ostatnio duży rozgłos wywołał wywiad Roberta Lewandowskiego dla Eleven Sports i Meczyki.pl

Swoje zdanie na temat wypowiedzi kapitana Biało-czerwonych zabrał w Prawdzie Futbolu były prezes PZPN

Zbigniew Boniek skomentował wywiad Lewandowskiego

Robert Lewandowski długo milczał w pewnych kwestiach, ale gdy już zabrał głos, to nie brał jeńców. Zawodnik FC Barcelony wstrząsnął swoją wypowiedzią opinię publiczną. Jednocześnie zawodnik wierzy, że głośny wywiad ukształtuje charakter kadry.

– Nie rozumiem, po co wywiad Roberta Lewandowskiego był potrzebny. Polacy mogą wiele rzeczy wybaczyć, ale nie sukcesu. Tym samym coraz więcej osób zaczyna do Roberta strzelać. Być może ktoś mu podpowiedział, aby w ten sposób zabrał głos – powiedział Zbigniew Boniek w audycji “Mobilny Magazyn Lotto”.

– Jeśli Robert chce coś powiedzieć, to wszyscy tego słuchają. Uważam, że merytorycznie powiedział rzeczy ciekawe, ale trudne do sprawdzenia. Nie do końca jestem jednak przekonany, że czas na to był nieodpowiedni – kontynuował były prezes PZPN.

