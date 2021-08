Kolejny alarm podczas zgrupowania! Kluczowy gracz nie trenował w poniedziałek

Wygląda na to, że to nie koniec problemów Paulo Sousy i reprezentacji Polski. Do pierwszego meczu o punkty zostały trzy dni, natomiast z kadry dochodzą do nas kolejne niepokojące wieści. Tym razem udziału w poniedziałkowym treningu nie wziął kluczowy piłkarz ze środka pola.

Ze zgrupowania kadry napłynęły kolejne niepokojące wieści

W poniedziałkowym treningu nie wziął udziału lider drugiej linii Biało-czerwonych

Paulo Sousa mamy problem

Wcześniej informowaliśmy już o wielkich nieobecnych podczas wrześniowego zgrupowania reprezentacji Polski. Tymczasem wieczorową porą w poniedziałek odbyła się pierwsza sesja treningowa przed spotkaniem z Albanią (01.09). Niespodziewanie wraz z kadrowiczami nie trenował Grzegorz Krychowiak.

Krychowiak z problemami mięśniowymi, nie ćwiczy. Będzie miał prześwietlenie. No nie ma szczęścia trener Sousa, kontuzja za kontuzją… #łączynaspiłka #POLALB pic.twitter.com/CZY9VIXAUK — Mateusz Ligęza (@LigezaMateusz) August 30, 2021

Dziennikarz Polskiego Radia, Mateusz Ligęza przekazał, że ostoja drugiej linii Biało-czerwonych cierpi na problemy mięśniowe. W konsekwencji Krycha czeka na zielone światło od medyków. Piłkarz czeka obecnie na rezonans magnetyczny i dopiero później zapadnie ostateczna decyzja, co dalej. Z najnowszych wieści wynika, że może być to problem z kolanem.

