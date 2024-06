Pressefoto/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Niemieckie media nie mają wątpliwości

Reprezentacja Polski po bardzo słabym meczu z Austrią ostatecznie pożegnała się z Euro 2024 w Niemczech. Biało-Czerwoni na tyle dwóch grupowych rywali zaprezentowali się dość przeciętnie i przed ostatnim meczem mistrzostw Europy z Francją nie mamy już nawet matematycznych szans na awans do fazy pucharowej. Tak więc po starciu w Dortmundzie kadra wróci do Polski.

Jednym z problemów Michała Probierza w czasie przygotowań do spotkań na Euro była kontuzja Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski w sparingu z Turcją naderwał sobie mięsień dwugłowy uda i musiał pauzować przez kilkanaście dni. Gdy już jednak wrócił do gry, był cieniem samego siebie. Kilkadziesiąt minut w pojedynku z Austrią, które otrzymał było kompletnie bezbarwne z jego strony i właściwie trudno było go zapamiętać z jakiejkolwiek dobrej akcji.

Podobnego zdania jest ceniony magazyn “Kicker”, który krytycznie ocenił Lewandowskiego na turnieju w Niemczech.

– Był podczas meczu z Austrią bezsilny. Najlepiej podkreśla to fakt, że napastnik najbardziej wyróżnił się tym, kiedy niedługo po wejściu na boisko został ukarany żółtą kartką za faul z użyciem łokcia. To była najbardziej znacząca sytuacja z udziałem Polaka – czytamy w “Kickerze”.

