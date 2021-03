Reprezentacja Polski pokonała 3:0 (1:0) Andorę w spotkaniu drugiej kolejki eliminacji do Mistrzostw Świata. Wiadomo, że za styl w piłce nożnej żadnych dodatkowych punktów drużyny nie otrzymują. Mimo wszystko szkoda, że Biało-czerwoni na tle outsidera grupy I nie pokazali się z lepszej strony. Błędów Polacy nie popełniali, ale zabrakło bonusu w postaci efektywnych zagrań, co miało na przykład miejsce w przypadku Szwedów z Kosowem. Poniżej prezentujemy to, jak spotkanie na Twitterze oceniali dziennikarze i piłkarscy eksperci.

Reprezentacja Polski zagrała w niedzielny wieczór z kilkoma zmianami w wyjściowym składzie. Przede wszystkim w defensywie zagrali Kamil Glik i Kamil Piątkowski. Tymczasem w ataku obok Roberta Lewandowskiego i Arkadiusza Milik znalazł się również Krzysztof Piątek.

Mariusz Bielski (2×45.info)

Żałuję, że przy rozdziale wieczornych obowiązków przypadł mi ten mecz, a nie mycie kocich kuwet #POLAND — Mariusz Bielski (@B_Maniek) March 28, 2021

Marcin Gazda (Eleven Sports)

Wyprawa do lasu bez mapy. #POLAND — Marcin Gazda (@marcin_gazda) March 28, 2021

Adam Godlewski (LegalniBukmacherzy.pl)

Podsumuję to tak: zamiast drużyny przed meczem na Wembley mamy plac budowy w reprezentacji. Budowy w początkowej fazie, przy fundamentach, a nie dachu. Powtórne gratki dla prezesa Bońka za wybranie momentu na zmianę selekcjonera; gorszego nie było. Obawy przed Anglią – olbrzymie — Adam Godlewski (@AdamGodlewski) March 28, 2021

Michał Pol (Kanał Sportowy)

Lewego tak kocha piłka, że jak mu się przypadkowo odbije od nogi, to zakłada kanał bramkarzowi 🙃 #POLAND — Michał Pol (@Polsport) March 28, 2021

Wojciech Kowalczyk (były reprezentant Polski)

Świderski za Szczęsnego i na 4 napastników może coś wpadnie. — Wojciech Kowalczyk (@W_Kowal) March 28, 2021

Relacja z meczu Polska – Andora

Pierwsza połowa w wykonaniu obu ekip to absolutna dominacja Biało-czerwonych, ale innego scenariusza nikt się nie spodziewał. Zawiodła jednak skuteczność polskich piłkarzy. Zabrakło też efektownych zagrań i różnorodności w konstruowaniu akcji, co powinno być na porządku dziennym w meczach z zespołami teoretycznie słabszymi.

Michał Kołodziejczyk (Canal+)

Marudziliście, że za Brzęczka to 1:0 bez stylu i proszę. Wreszcie Polska rozgromiła rywala 3:0. A mogła nawet wyżej. — Michał Kołodziejczyk (@Michal_Kolo) March 28, 2021

Maciej Kruk (Eleven Sports)

Mam dziwne przeczucie, że ocena tego spotkania przez Selekcjonera Sousę, może być ważniejsza od tego, co zobaczyliśmy przez 90 minut #POLAND — Maciej Kruk (@maciej_kruk) March 28, 2021

Przemysław Michalak (Weszlo.com)

Beznadziejna zmiana Płachety. Tyle okazji do pojedynków, a on ciągle ciągnie do końcowej i niecelnie wrzuca, ewentualnie bezpiecznie wycofuje. — Przemysław Michalak (@PrzemysawMicha2) March 28, 2021

Najbardziej rzucającym się w oczy pomysłem na grę podopiecznych Paulo Sousy była gra, skupiająca się na dośrodkowaniach z boku boiska. Trudno było znaleźć inne pomysły na grę polskiego zespołu w ofensywie.

Bartosz Adamski (2×45.info)

3:0 to takie minimum przyzwoitości, ale nasza gra po zejściu Lewandowskiego wyglądała żenująco, żadnego pomysłu oprócz wrzutek. #POLAND — Bartosz Adamski (@B_Adamski) March 28, 2021

Szymon Janczyk (Weszlo.com)

Nie wiem jak wy, ale ja zawsze lubię ten moment, w którym ktoś strzela pierwszego gola dla reprezentacji. To musi być mega uczucie, zazdroszczę i gratuluję. Brawo dla Karola 👏 #POLAND — Szymon Janczyk (@sz_janczyk) March 28, 2021

Rafał Musioł (Dziennik Zachodni)

Milik znalazł się w sytuacji pięściarza, który wyraźnie przegrywa na punkty. Albo zrobi "nokaut", albo zostanie na długo co najwyżej zmiennikiem #POLAND — Rafał Musioł (@rafal_musiol) March 28, 2021

Marek Wawrzynowski (WP SportoweFakty)

Podanie na skrzydło i wrzuta na środkowego napastnika… Co za pazdzierz. Trzeba przyznać, że Sousa szybko dał się przekonać do polskiej myśli szkoleniowej 🤭 — Marek Wawrzynowski (@M_Wawrzynowski) March 28, 2021

Krzysztof Stanowski (Weszlo.com)

Ja już się składu nie czepiam. Jednak nie ma trzech napastników, bo Milik nie gra. — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) March 28, 2021

Mateusz Święcici (Eleven Sports)