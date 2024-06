fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Probierz zrezygnuje z Szymańskiego?

Reprezentacja Polski nie zdołała urwać punktów faworyzowanej Holandii. Pierwszy mecz Biało-Czerwonych na mistrzostwach Europy zakończył się porażką 1-2. Poziom gry był jednak na tyle satysfakcjonujący, że kibice z dużymi nadziejami patrzą na kolejne spotkanie przeciwko Austrii. Czy Michał Probierz dokona roszad w składzie?

Do zdrowia wraca Robert Lewandowski, który może wskoczyć do wyjściowej jedenastki. Zdolny do gry od pierwszej minuty powinien być również Karol Świderski, który przeciwko Holandii wszedł na boisko z ławki rezerwowych. Miejsce w składzie straci natomiast najprawdopodobniej Sebastian Szymański, który zaliczył bardzo bezbarwny występ. Probierz zmienił go już w przerwie, a wprowadzony do gry Jakub Moder dał drużynie wiele dobrego.

Szymański w starciu z Holendrami okazał się bardzo dużym rozczarowaniem. Po świetnym sezonie w barwach Fenerbahce wydawało się, że wreszcie będzie w stanie przejąć rolę lidera reprezentacji Polski. Artur Wichniarek nie ma wątpliwości, jaką decyzję personalną powinien podjąć selekcjoner.

– Można powiedzieć, że Szymański sam skasował się ze składu. Myślę, że on zdaje sobie sprawę, że nie jest już zawodnikiem, którym był wchodząc do reprezentacji. Wtedy wchodził jako młody chłopak, nie mający wielkich obciążeń mentalnych. Miałem też wrażenie, że transfer do Fenerbahce spowodował u niego zastrzyk dużej pewności siebie. To w końcu klub, w którym ciągle musisz grać na wysokim poziomie i ciągle są wobec ciebie wymagania. Fakt jest jednak taki, że Szymański nie obronił się na boisku przeciwko Holandii – wyjaśnił ekspert w rozmowie z TVP Sport.