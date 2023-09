IMAGO / Piotr Kucza / Newspix Na zdjęciu: Cezary Kulesza / Michał Probierz

Probierz nowym selekcjonerem reprezentacji Polski

Szkoleniowiec podpisał kontrakt do końca eliminacji MŚ 2026

Kulesza uargumentował swój wybór

Kulesza zdradził, co przesądziło o wyborze Probierza

Michał Probierz zastąpił Fernando Santosa w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Szkoleniowiec podpisał kontrakt do końca eliminacji mistrzostw świata, które odbędą się w 2026 roku.

Probierz przede wszystkim o tą posadę rywalizował z Markiem Papszunem. Teraz prezes PZPN Cezary Kulesza odpowiedział na pytanie, co przesądziło o takim wyborze.

– Po rozwiązaniu umowy z Fernando Santosem ruszyłem do rozmów z trenerami. Rozmawiałem z Michałem Probierzem i Markiem Papszunem. Dla mnie kluczem było, żeby każdy z trenerów przedstawił swój sztab szkoleniowy, bo chciałem też poznać, kto z trenerem będzie pracował. To jest numer jeden. Numer dwa to poprosiłem, aby każdy z nich podał listę zawodników powołanych do reprezentacji, gdyby miał to zrobić dzisiaj – przyznał Kulesza.

– Obaj zrobili to samo. Nie chciałbym wracać do ich osiągnąć. Ale kluczem było też doświadczenie, bo trener i selekcjoner to są dwie różne rzeczy. Michał już nabrał doświadczenia prowadząc grupę U21. Opiekuje się tą kadrą ponad rok, więc nie musi się uczyć prowadzenia kadry od początku. Od wielu lat prowadzi różne kluby w ekstraklasie, więc wiele czynników zadecydowało. Również rozmawiałem z zarządem i znałem ich opinię. Chciałbym podkreślić, że decyzyjność należała do mnie, bo mam takie uprawnienia – dodał.

