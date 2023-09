Michał Probierz objął funkcję selekcjonera reprezentacji Polski. Szkoleniowiec oficjalną konferencję prasową rozpoczął od apelu do dziennikarzy i kibiców.

Michał Probierz objął funkcję selekcjonera reprezentacji Polski

Na oficjalnej konferencji prasowej trener rozpoczął od apelu

Nowy szkoleniowiec chciałby zjednoczenia w dążeniu do celu

Probierz zaczął od apelu. “Zdaję sobie sprawę, że byłem osobą kontrowersyjną”

Michał Probierz został oficjalnie zaprezentowany jako nowy selekcjoner reprezentacji Polski. Na konferencji prasowej trener rozpoczął od apelu do kibiców i dziennikarzy. Poprosił o zjednoczenie w dążeniu do celu.

– Mam taki apel na sam początek pracy, bo rzeczywiście rzadko się zdarza, żeby zaczynać i słyszeć na swój temat tyle negatywnych rzeczy. Generalnie atmosfera wokół reprezentacji nie jest zbyt dobra i moim celem jest to, żeby dać możliwość spokojnej pracy. […] Żebyśmy wszyscy dążyli do tego, żeby osiągnąć ten cel – awans na mistrzostwa Europy – mówił selekcjoner.

– Zdaję sobie sprawę, że w wielu wypadkach byłem postacią kontrowersyjną, że gdzieś wybór, którego prezes Kulesza dokonał, nie był dla wielu zbyt oczywisty. […] Dlatego proszę wszystkich kibiców, żeby wstrzymali się, żeby ocenili dopiero po tym co będzie, a nie od razu, gdy ktoś zaczyna pracę. Dlatego bym prosił, żebyśmy razem osiągnęli cel, żebyśmy razem dążyli do odbudowy reprezentacji – skomentował.

– Jeśli ktoś nie zaczął, a już jest krytykowany, że to nie wyjdzie, to jest to przykre – dodał.

